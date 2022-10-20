Инфляция в Австрии побила 70-летний рекорд

Новости Австрии. Инфляция в Австрии достигла 10,5 %, побив 70-летний рекорд. По данным статуправления страны, процесс ускорения вызван в первую очередь скачком цен на электроэнергию для домохозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй же причиной стал рост стоимости топлива и продовольствия. Так за год газ в стране подорожал на 111,5 %, электричество – на 36 %, на 61 % выросли счета за отопление. Что касается продуктов питания, то, например, цены на молоко и яйца выросли на 20 %, мясо подорожало на 15 %, на 13 % – хлеб, на 11 % – овощи.