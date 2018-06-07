Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте

Новости Беларуси. Соблюдать общепринятые нормы поведения призывает рекомендательное письмо, которое распространили в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе прописано: громко разговаривать, кричать и дремать во время дискуссий – недопустимо. На принятие документа мог повлиять случай, произошедший в феврале 2018 года.