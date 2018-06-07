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Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте

07 июня 2018 15:30
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Новости Беларуси. Соблюдать общепринятые нормы поведения призывает рекомендательное письмо, которое распространили в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте-1

В документе прописано: громко разговаривать, кричать и дремать во время дискуссий – недопустимо. На принятие документа мог повлиять случай, произошедший в феврале 2018 года.

Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте-4

Когда заместитель министра по вопросам международного развития опоздал на заседание, из-за чего хотел покинуть свой пост. Однако премьер-министр Тереза Мэй отказалась принимать его отставку.

# Необычное # Фотофакт

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