Американский журналист Такер Карлсон призвал власти США к союзу с РФ в соцсети X. Он заметил, что Москва воспринимает события на востоке Украины как угрозу и действует для защиты своих границ. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Путина трудно обвинить во вмешательстве в дела Киева, а вашингтонские аргументы в ведущейся прокси-войне с Россией давно потеряли силу.

Карлсон считает, что процессу сближения мешают некоторые неоконсервативные сенаторы, стремящиеся поставить Россию под контроль или вернуть ее под внешнее управление.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Лидеры стран обсудили урегулирование украинского конфликта и дали положительную оценку встрече. Путин подчеркнул, что РФ заинтересована в долгосрочном мире.

Фото: kremlin.ru