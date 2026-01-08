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Такер Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с РФ

08 января 2026 15:50
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Такер Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с РФ-0

Американский журналист Такер Карлсон призвал власти США к союзу с РФ в соцсети X. Он заметил, что Москва воспринимает события на востоке Украины как угрозу и действует для защиты своих границ. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Путина трудно обвинить во вмешательстве в дела Киева, а вашингтонские аргументы в ведущейся прокси-войне с Россией давно потеряли силу.

Карлсон считает, что процессу сближения мешают некоторые неоконсервативные сенаторы, стремящиеся поставить Россию под контроль или вернуть ее под внешнее управление.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Лидеры стран обсудили урегулирование украинского конфликта и дали положительную оценку встрече. Путин подчеркнул, что РФ заинтересована в долгосрочном мире.

Фото: kremlin.ru

# Такер Карлсон # Международная политика

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