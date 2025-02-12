Предприниматели Польши подают иск на премьера Туска из-за закрытия границы с Беларусью

Поляки больше не хотят мириться с тем, что их власти, не считаясь с мнением народа, отгораживаются от Беларуси. Возмущение людей вызвал тот факт, что так называемый «Восточный щит», на создание которого уходят громадные деньги налогоплательщиков, приносит только проблемы, безработицу и нищету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долго копившееся в польском обществе недовольство вылилось в открытый конфликт с властями. Предприниматели подают иск в суд на правительство и самого премьера Туска из-за закрытия границы с Беларусью. Это, по их мнению, бездумное решение не дает работать и в итоге уничтожает бизнес. В знак протеста жители приграничья провели акцию возле закрытого два года назад погранпункта «Бобровники», требуя его открытия. За это время по приблизительным подсчетам только Подляское воеводство, граничащее с Гродненской областью, потеряло более 200 миллионов евро.

Эвелина Григатович-Шумовска, представитель объединения «Предпринимательский восток» (Польша):

У меня вопрос к премьеру Туску. До закрытия погранпрехода 26 работающих здесь фирм обслуживали 1 миллион 200 тысяч белорусов в год, которые принесли нашему краю почти 200 миллионов евро. Вы, господин Туск, обещали открыть нам один из переходов, чем вселили в нас громадную надежду на возвращение нормальной жизни. Что же случилось, господин Туск, что вы вдруг отказались от своего обещания?

Из-за действий польского правительства положение предпринимателей без преувеличения стало бедственным. Массово закрываются магазины, которые рассчитаны как раз на приграничную торговлю. Только в Белостоке для этого были построены семь крупных супермаркетов, теперь они пустуют. Хозяева торговых точек не могут оплатить аренду и погасить кредиты, взятые на ведение бизнеса. Сотрудники теряют работу. Превращение восточных областей Польши в большую милитаризованную зону также отпугивает инвесторов. Предприниматели жалуются, что никто не хочет вкладывать деньги и открывать бизнес там, где практически остановлена жизнь.