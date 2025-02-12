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Медведев назвал удары России по Киеву частью концепции «мира через силу»

12 февраля 2025 10:02
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По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, удары по Киеву соответствуют концепции «мира через силу», демонстрирующей реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил.

Медведев назвал удары России по Киеву частью концепции «мира через силу»-1

Фото: Pinterest

В своем Telegram-канале политик отметил, что при этом даже подобные действия могут оказаться бессильными, чтобы в полной мере «очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями».

# Международная политика

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