Медведев назвал удары России по Киеву частью концепции «мира через силу»

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, удары по Киеву соответствуют концепции «мира через силу», демонстрирующей реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил.

В своем Telegram-канале политик отметил, что при этом даже подобные действия могут оказаться бессильными, чтобы в полной мере «очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями».