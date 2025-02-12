Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, каким путем может произойти исцеление нелегитимных представителей киевской власти, пишет РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, каким путем может произойти исцеление нелегитимных представителей киевской власти, пишет РИА Новости.
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«Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», – подчеркнул Медведев.