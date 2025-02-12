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Медведев подсказал Зеленскому единственный способ исцелиться

12 февраля 2025 10:26
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, каким путем может произойти исцеление нелегитимных представителей киевской власти, пишет РИА Новости.

Медведев подсказал Зеленскому единственный способ исцелиться-1

Фото: Pinterest

«Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», – подчеркнул Медведев.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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