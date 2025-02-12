Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, каким путем может произойти исцеление нелегитимных представителей киевской власти, пишет РИА Новости.

«Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», – подчеркнул Медведев.