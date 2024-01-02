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Праздничный массовый заплыв прошёл в Амстердаме

02 января 2024 07:42
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Сотни жителей Амстердама решили провести первый день 2024-го не за столом и не перед экраном телевизора, а на пляже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничный массовый заплыв прошёл в Амстердаме-1

Желание надеть купальники и плавки у них не отбила ни холодная погода, ни температура воды, которая, по данным синоптиков, была не выше 8 градусов. Местные устроили массовый праздничный заплыв, участвовать в котором мог любой, независимо от возраста и пола. Главное – позитивный настрой и стремление получить заряд бодрости на весь год.

# Новый год # Новости Нидерландов

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