«Они стреляли в каждого студента». В афганском Кабуле 20 человек погибли при атаке боевиков на университет

Новости Афганистана. ЧП в афганском Кабуле. В результате атаки боевиков на местный университет погибли 20 человек, еще более 40 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все жертвы и пострадавшие – студенты.

По данным местных СМИ, сначала рядом с образовательным учреждением прогремел взрыв, затем группа неизвестных открыла стрельбу.

Фатулла Моради, свидетель атаки:

Мы видели нападавших, когда они входили в университет. Они стреляли в каждого студента, которого видели, и даже стреляли в убегавших студентов. Я и несколько моих друзей смогли покинуть здание через другие ворота университета.