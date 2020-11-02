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«Они стреляли в каждого студента». В афганском Кабуле 20 человек погибли при атаке боевиков на университет

02 ноября 2020 15:34
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Новости Афганистана. ЧП в афганском Кабуле. В результате атаки боевиков на местный университет погибли 20 человек, еще более 40 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все жертвы и пострадавшие – студенты.

«Они стреляли в каждого студента». В афганском Кабуле 20 человек погибли при атаке боевиков на университет-1

По данным местных СМИ, сначала рядом с образовательным учреждением прогремел взрыв, затем группа неизвестных открыла стрельбу.

«Они стреляли в каждого студента». В афганском Кабуле 20 человек погибли при атаке боевиков на университет-4

Фатулла Моради, свидетель атаки:
Мы видели нападавших, когда они входили в университет. Они стреляли в каждого студента, которого видели, и даже стреляли в убегавших студентов. Я и несколько моих друзей смогли покинуть здание через другие ворота университета.

«Они стреляли в каждого студента». В афганском Кабуле 20 человек погибли при атаке боевиков на университет-7

В момент атаки в здании проходила церемония открытия книжной выставки, в которой принимали участие представители из Ирана. На место происшествия прибыл спецназ. Из района ЧП эвакуированы сотни человек. Одного из боевиков уже удалось ликвидировать, остальных еще пытаются обезвредить. Кто стоит за атакой, пока не ясно. Радикальное движение «Талибан» отрицает свою причастность к нападению.

# Стрельба # Фатулла Моради # Фотофакт

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