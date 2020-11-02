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Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона

02 ноября 2020 17:49
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия заняла первое место в Европе по уровню смертности за неделю.

Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?

Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона-1

Страны ужесточают карантинные меры. Локдаун вводят Австрия, Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия.

2 ноября вступили в силу новые ограничительные меры в Германии. В ФРГ до конца ноября будут закрыты фитнес-клубы, театры и кинотеатры, концертные залы, бары и рестораны.

Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона-4

В стране на фоне роста агрессии из-за коронавируса участились случаи насилия по отношению к правоохранителям. Протесты охватили сразу несколько городов.

Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса

Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона-7

Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона-9

Массовые демонстрации против ограничений прошли также в Испании и Италии. Все они закончились беспорядками, столкновениями с полицией и задержаниями. На улицы Израиля вышли предприниматели, требуя немедленно разрешить работу магазинам и торговым центрам. Возмущенные бизнесмены поджигали свои товары и оборудование.

Они добиваются выплат компенсаций в период коронакризиса.

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# Коронавирус # Фотофакт

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