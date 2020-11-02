Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чехия заняла первое место в Европе по уровню смертности за неделю.
Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?
Страны ужесточают карантинные меры. Локдаун вводят Австрия, Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия.
2 ноября вступили в силу новые ограничительные меры в Германии. В ФРГ до конца ноября будут закрыты фитнес-клубы, театры и кинотеатры, концертные залы, бары и рестораны.
В стране на фоне роста агрессии из-за коронавируса участились случаи насилия по отношению к правоохранителям. Протесты охватили сразу несколько городов.
Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса
Массовые демонстрации против ограничений прошли также в Испании и Италии. Все они закончились беспорядками, столкновениями с полицией и задержаниями. На улицы Израиля вышли предприниматели, требуя немедленно разрешить работу магазинам и торговым центрам. Возмущенные бизнесмены поджигали свои товары и оборудование.
Они добиваются выплат компенсаций в период коронакризиса.
Читайте также:
В ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС для пандемии коронавируса
«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина
Евросоюз подготовит единую стратегию тестирования на коронавирус