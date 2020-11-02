Чехия заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Число заражений в мире превысило 46,5 миллиона

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чехия заняла первое место в Европе по уровню смертности за неделю. Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?

Страны ужесточают карантинные меры. Локдаун вводят Австрия, Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия. 2 ноября вступили в силу новые ограничительные меры в Германии. В ФРГ до конца ноября будут закрыты фитнес-клубы, театры и кинотеатры, концертные залы, бары и рестораны.