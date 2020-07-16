Правящая партия победила на досрочных выборах в Северной Македонии

Новости мира. Правящая партия Северной Македонии, возглавляемая бывшим премьер-министром Зораном Заевым, празднует победу на досрочных парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным подсчётам, она набирает 36 % голосов, всего на несколько пунктов опережая основного соперника. Однако этого «Социал-демократическому союзу Македонии» не хватит, чтобы получить необходимое число мандатов для формирования большинства в парламенте.