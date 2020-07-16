Парижский Диснейленд открылся для посетителей

Новости Франции. Принцессы, пираты, сказочные замки: парижский Диснейленд распахнул двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Принцессы, пираты, сказочные замки: парижский Диснейленд распахнул двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаменитый парк развлечений целых 4 месяца был закрыт из-за пандемии коронавируса и теперь снова готов дарить радость детям и взрослым.
Пока сотрудникам и гостям придётся соблюдать некоторые правила: надевать маски, пользоваться антисептиками, держать социальную дистанцию. Близкое взаимодействие с персонажами Диснея, в том числе объятия, также пока под запретом.