Прямой эфир

Парижский Диснейленд открылся для посетителей

16 июля 2020 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Принцессы, пираты, сказочные замки: парижский Диснейленд распахнул двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парижский Диснейленд открылся для посетителей-1

Знаменитый парк развлечений целых 4 месяца был закрыт из-за пандемии коронавируса и теперь снова готов дарить радость детям и взрослым.

Парижский Диснейленд открылся для посетителей-4

Пока сотрудникам и гостям придётся соблюдать некоторые правила: надевать маски, пользоваться антисептиками, держать социальную дистанцию. Близкое взаимодействие с персонажами Диснея, в том числе объятия, также пока под запретом.

# Дети # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мадриде почтили память жертв коронавируса
16 июля 2020 14:15

В Мадриде почтили память жертв коронавируса

В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек
16 июля 2020 13:12

В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек

В Иране вспыхнул пожар на судостроительном заводе
16 июля 2020 13:02

В Иране вспыхнул пожар на судостроительном заводе