Минфин США настаивает на повышении потолка госдолга

Новости США. В Минфине США настаивают на повышении потолка госдолга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если в Конгрессе не будет достигнуто соответствующее соглашение, уже к лету страна может столкнуться с серьезными экономическими проблемами.

Вероятность того, что правительство сможет выплатить все долги, крайне мала, – отметила министр финансов. Угрозу развития ситуации по худшему сценарию Джанет Йеллен изложила и на бумаге. Несколько писем отправлены конгрессменам. Однако те на них пока не отреагировали. Напомним, ранее президент США заявил, что не исключает повышения потолка госдолга, а также упомянул о дефолте.