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Десятки семей остались без доступа к воде и электричеству. Что происходит на Карибском острове после извержения вулкана?

20 апреля 2021 08:46
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Власти Карибского острова просят мировое сообщество помочь восстановить страну после извержений вулкана Суфриер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о небольшом государстве Сент-Винсент и Гренадины.

Десятки семей остались без доступа к воде и электричеству. Что происходит на Карибском острове после извержения вулкана?-1

Извержение началось почти две недели назад. Свои дома уже покинули около 20 тысяч жителей. По мнению ООН, активность вулкана может спровоцировать гуманитарный кризис в регионе.

Десятки семей остались без доступа к воде и электричеству. Что происходит на Карибском острове после извержения вулкана?-4

Районы усыпаны огромным слоем пепла, в связи с чем десятки семей остались без доступа к воде и электричеству.

Десятки семей остались без доступа к воде и электричеству. Что происходит на Карибском острове после извержения вулкана?-7

Под угрозой также соседние острова: Барбадос, Антигуа и Барбуда.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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