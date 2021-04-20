Десятки семей остались без доступа к воде и электричеству. Что происходит на Карибском острове после извержения вулкана?

Власти Карибского острова просят мировое сообщество помочь восстановить страну после извержений вулкана Суфриер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о небольшом государстве Сент-Винсент и Гренадины.

Извержение началось почти две недели назад. Свои дома уже покинули около 20 тысяч жителей. По мнению ООН, активность вулкана может спровоцировать гуманитарный кризис в регионе.

Районы усыпаны огромным слоем пепла, в связи с чем десятки семей остались без доступа к воде и электричеству.