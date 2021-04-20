Прямой эфир

Режим ЧС из-за коронавируса продлили ещё на три месяца. Рост заражённых наблюдается среди молодого населения

20 апреля 2021 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заболеваемость COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд, а показатель смертности увеличивается уже пять недель. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим ЧС из-за коронавируса продлили ещё на три месяца. Рост заражённых наблюдается среди молодого населения-1

При этом значительный рост зараженных наблюдается среди более молодого населения. Это связано с распространением новых штаммов вируса, а также с социальной активностью людей.

Режим ЧС из-за коронавируса продлили ещё на три месяца. Рост заражённых наблюдается среди молодого населения-4

В связи с непростой эпидобстановкой, режим ЧС в глобальном здравоохранении продлен еще на три месяца. Тяжелая ситуация наблюдается в Колумбии – в стране антирекорд по числу умерших за сутки. Многие государства на фоне всплеска заболеваемости ужесточают карантинные меры.

Режим ЧС из-за коронавируса продлили ещё на три месяца. Рост заражённых наблюдается среди молодого населения-7

А некоторые, наоборот, постепенно возвращаются к нормальной жизни. В Португалии возобновили работу торговые центры, а также средние школы и университеты. При условии соблюдения ряда мер в Швейцарии и Финляндии открылись рестораны и кафе.

Режим ЧС из-за коронавируса продлили ещё на три месяца. Рост заражённых наблюдается среди молодого населения-10

Читайте также:

Коронавирус в мире: в Индии острая нехватка кислородных баллонов, а в Израиле разрешили не носить маски на улице

В мире сделали около 780 млн прививок от коронавируса

Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после ее применения

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Десятки семей остались без доступа к воде и электричеству. Что происходит на Карибском острове после извержения вулкана?
20 апреля 2021 08:46

Десятки семей остались без доступа к воде и электричеству. Что происходит на Карибском острове после извержения вулкана?

У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров
20 апреля 2021 08:44

У мамы и её детёнышей бразильские корни. В Аргентине вернули в дикую природу семью ягуаров

Демонстранты требуют самого строгого наказания. В США продолжается суд по делу о гибели Джорджа Флойда
20 апреля 2021 08:04

Демонстранты требуют самого строгого наказания. В США продолжается суд по делу о гибели Джорджа Флойда