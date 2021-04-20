Режим ЧС из-за коронавируса продлили ещё на три месяца. Рост заражённых наблюдается среди молодого населения

Заболеваемость COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд, а показатель смертности увеличивается уже пять недель. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заболеваемость COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд, а показатель смертности увеличивается уже пять недель. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом значительный рост зараженных наблюдается среди более молодого населения. Это связано с распространением новых штаммов вируса, а также с социальной активностью людей.
В связи с непростой эпидобстановкой, режим ЧС в глобальном здравоохранении продлен еще на три месяца. Тяжелая ситуация наблюдается в Колумбии – в стране антирекорд по числу умерших за сутки. Многие государства на фоне всплеска заболеваемости ужесточают карантинные меры.
А некоторые, наоборот, постепенно возвращаются к нормальной жизни. В Португалии возобновили работу торговые центры, а также средние школы и университеты. При условии соблюдения ряда мер в Швейцарии и Финляндии открылись рестораны и кафе.