Режим ЧС из-за коронавируса продлили ещё на три месяца. Рост заражённых наблюдается среди молодого населения

Заболеваемость COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд, а показатель смертности увеличивается уже пять недель. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом значительный рост зараженных наблюдается среди более молодого населения. Это связано с распространением новых штаммов вируса, а также с социальной активностью людей.

В связи с непростой эпидобстановкой, режим ЧС в глобальном здравоохранении продлен еще на три месяца. Тяжелая ситуация наблюдается в Колумбии – в стране антирекорд по числу умерших за сутки. Многие государства на фоне всплеска заболеваемости ужесточают карантинные меры.