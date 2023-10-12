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Долг Евросоюза достигнет 900 млрд долларов уже через 3 года

12 октября 2023 18:30
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Долг Евросоюза достигнет 900 миллиардов долларов уже через три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие прогнозы опубликовали эксперты международной деловой газеты.

Долг Евросоюза достигнет 900 млрд долларов уже через 3 года-1

Специалисты отмечают, что экономика стран ЕС еще не оправилась после пандемии коронавируса, но ей пришлось столкнуться с новыми вызовами. В частности, речь о ситуации в Украине. Взятие займов для финансирования различных программ во всех смыслах дорого обошлось ЕС. Объединение влезло в долги, погашать которые со временем все равно придется.

# Экономический кризис # Фотофакт

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