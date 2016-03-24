Правоохранительные органы Бельгии: Террористы готовили атаки на АЭС страны

Террористы готовили атаки на бельгийские атомные электростанции. Такое громкое заявление сделали в правоохранительных органах страны. Там добавили, что арест одного из участников группы (Салаха Абдеслама) заставил их действовать быстрее и устроить взрывы в аэропорту и метро. Братья Бакрауи, которые взорвали бомбы в воздушной гавани и подземке Брюсселя, в декабре 2015 года установили скрытую камеру перед домом руководителя бельгийской атомной станции и все это время за ним следили.

Кровавые теракты 22 марта унесли жизни 31 человека, около 300 пострадали. 24 марта на экстренную встречу в Брюсселе собираются главы МВД и Минюстов стран Евросоюза. Они будут обсуждать, как в ЕС обеспечивается безопасность и что нужно предпринять, чтобы избежать нападений со стороны экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.