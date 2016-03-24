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«Исламское государство» заявило, что планирует провести теракты по всей Европе, подготовлены до 600 боевиков

24 марта 2016 10:29
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«Исламское государство» заявило, что планирует провести теракты по всей Европе. Для этого подготовлены до 600 боевиков. Таковы данные разведслужб.

Тренировочные лагеря террористов расположены на территории Сирии и Ирака. Известно, что экстремисты там получают навыки применения взрывчатых веществ, наблюдения, а также умения скрывать себя. Террористы получили распоряжение выбирать время, место и такие методы атак, чтобы было наибольшее число жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что сейчас по всему миру разбросаны группы боевиков численностью в несколько десятков человек.

# Теракт

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