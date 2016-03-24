«Исламское государство» заявило, что планирует провести теракты по всей Европе, подготовлены до 600 боевиков

«Исламское государство» заявило, что планирует провести теракты по всей Европе. Для этого подготовлены до 600 боевиков. Таковы данные разведслужб.

Тренировочные лагеря террористов расположены на территории Сирии и Ирака. Известно, что экстремисты там получают навыки применения взрывчатых веществ, наблюдения, а также умения скрывать себя. Террористы получили распоряжение выбирать время, место и такие методы атак, чтобы было наибольшее число жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что сейчас по всему миру разбросаны группы боевиков численностью в несколько десятков человек.