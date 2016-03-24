Новости Польши. Польша больше не намерена принимать беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В правительстве республики заявили, что кабинет министров не может допустить, чтобы события, которые сейчас происходят в Западной Европе, перенеслись на территорию их страны.

Тем временем защитники миграционной политики раскритиковали высказывая канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вместе с британским премьером Дэвидом Кэмероном призвала к незамедлительному возвращению нелегальных мигрантов в Турцию. А в Греции беженцы, требующие открытия для них границы с Македонией, заблокировали движение по одной из основных автострад. В акции протеста принимают участие около 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.