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Польша больше не намерена принимать беженцев из стран Африки и Ближнего Востока

24 марта 2016 07:11
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Новости Польши. Польша больше не намерена принимать беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В правительстве республики заявили, что кабинет министров не может допустить, чтобы события, которые сейчас происходят в Западной Европе, перенеслись на территорию их страны.

Тем временем защитники миграционной политики раскритиковали высказывая канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вместе с британским премьером Дэвидом Кэмероном призвала к незамедлительному возвращению нелегальных мигрантов в Турцию. А в Греции беженцы, требующие открытия для них границы с Македонией, заблокировали движение по одной из основных автострад. В акции протеста принимают участие около 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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