На экстренную встречу 24 марта соберутся главы МВД и Минюстов стран Евросоюза. Они будут обсуждать, как обеспечивается безопасность и что нужно предпринять, чтобы в Европе не повторилась брюссельская трагедия.

В терактах 22 марта погиб 31 человек, ранены около 300. В ходе расследования нападений на Брюссель удалось установить личности двух смертников. ДНК одного из них (Наджима Лаашрауи, подорвавшегося в аэропорту Брюсселя) совпало с образцами, найденными на бомбе, которую использовали в ноябре при терактах в Париже.

На этом фоне появились сообщения о том, что «Исламское государство» подготовило до 600 боевиков для совершения терактов на территории ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.