Правительство Великобритании для решения экономических проблем планирует уволить 10 тыс. госслужащих

В Британии грядут масштабные сокращения. Правительство планирует уволить 10 тысяч госслужащих, чтобы решить экономические проблемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждому ведомству поручено урезать административный бюджет на 10 %. В некоторых случаях функции сотрудников, которые подпадут под сокращения, будут выполняться с помощью искусственного интеллекта. Власти обещают: увольнения не затронут учителей, врачей и полицейских. Однако известно, что проблема дефицита казны таким образом не решится.