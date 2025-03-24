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Правительство Великобритании для решения экономических проблем планирует уволить 10 тыс. госслужащих

24 марта 2025 07:01
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В Британии грядут масштабные сокращения. Правительство планирует уволить 10 тысяч госслужащих, чтобы решить экономические проблемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Великобритании для решения экономических проблем планирует уволить 10 тыс. госслужащих-2

Каждому ведомству поручено урезать административный бюджет на 10 %. В некоторых случаях функции сотрудников, которые подпадут под сокращения, будут выполняться с помощью искусственного интеллекта. Власти обещают: увольнения не затронут учителей, врачей и полицейских. Однако известно, что проблема дефицита казны таким образом не решится.

# Кризис в ЕС # Великобритания

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