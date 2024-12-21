Правительство США приостановило работу – Сенат не успел принять проект о госрасходах

Однако, чтобы не допустить остановку работы госорганов, Белый дом решил закрыть глаза на пропущенный дедлайн и все же дать конгрессу возможность согласовать документ. На выходных все равно работы у депутатов не предвиделось. К полуночи чиновники все же приняли проект финансирования. И если 23 декабря 2024-го его подпишет президент страны, этот шатдаун станет для Штатов, пожалуй, самым безболезненным и отчасти формальным. Но американская история знала и другие случаи. Остановка работы правительства до этого происходила уже 21 раз, а самый длинный шатдаун пришелся на первое президентство Трампа. Тогда он длился 35 дней.