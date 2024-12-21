В Магдебурге произошёл теракт на рождественской ярмарке – пострадало более 70 человек

Трагедия на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. 20 декабря автомобиль въехал в толпу людей, пришедших на праздничный рынок. По официальным данным, жертвами атаки стали двое – взрослый и ребенок. Среди пострадавших – порядка 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти назвали произошедшее терактом.

Водитель, совершивший нападение, задержан. Им оказался выходец из Саудовской Аравии, который с 2006 года живет в ФРГ. В местных СМИ появилась информация, что злоумышленник бежал в Германию, поскольку на родине его разыскивают за совершение тяжких преступлений. Сообщается, что задержанный по профессии – специалист в области психиатрии. Он неоднократно критиковал правительство Шольца и выражал антиисламскую позицию. Полиция не исключает, что в момент нападения мужчина был не в себе. Эта версия проверяется. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Место трагедии оцеплено, там работают специалисты.