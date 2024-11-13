Аргентинцы не могут позволить себе качественное питание

Уровень жизни неуклонно снижается в Аргентине. Граждане не могут позволить себе даже банальные вещи: например, качественное питание. Виной тому инфляция, которая все также держится на стабильно высоком уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис коснулся не только отдаленных или бедных районов. Финансовый удар ощутила на себе и столица. Розничные торговцы выражают обеспокоенность по поводу стагнации продаж. Сегодня жители отдают предпочтение покупкам первой необходимости. Объемы реализуемых товаров в целом сократились. Глава Аргентины при этом на происходящее закрывает глаза. На последнем заседании он заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией. Сами жители называют экономическую ситуацию в стране сложной.