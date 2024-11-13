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Испания готовится к новым наводнениям – метеорологи прогнозируют мощные ливни на востоке страны

13 ноября 2024 06:57
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Испания готовится к новым наводнениям. Метеорологи прогнозируют мощные ливни на востоке страны. За 12 часов выпадет до 120 миллиметров осадков, считают специалисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания готовится к новым наводнениям – метеорологи прогнозируют мощные ливни на востоке страны-2

Комитет по чрезвычайным ситуациям Валенсии направил муниципалитетам и организациям специальное предупреждение с просьбой принять превентивные меры. Речь, в частности, о закрытии школ и других учебных заведений. Рекомендовано также перевести на удаленную работу сотрудников и неуклонно следовать всем советам экстренных служб. Напомним, что Валенсия сама пострадала от разрушительных наводнений. Они унесли жизни свыше 200 человек. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.

# Природные явления # Погода

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