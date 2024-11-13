Испания готовится к новым наводнениям – метеорологи прогнозируют мощные ливни на востоке страны

Комитет по чрезвычайным ситуациям Валенсии направил муниципалитетам и организациям специальное предупреждение с просьбой принять превентивные меры. Речь, в частности, о закрытии школ и других учебных заведений. Рекомендовано также перевести на удаленную работу сотрудников и неуклонно следовать всем советам экстренных служб. Напомним, что Валенсия сама пострадала от разрушительных наводнений. Они унесли жизни свыше 200 человек. Десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.