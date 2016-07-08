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На северо-востоке Китая под оползнем погибла деревня

08 июля 2016 08:01
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Новости Китая. На северо-востоке Китая, в Уйгурской автономной области, гигантский оползень поглотил горную деревушку. Как минимум 35 человек погибли. Но, скорее всего, жертв много больше.

Пострадавшее селение расположено высоко в горах. Спасатели добираются туда на ослах или пешком. Проливные дожди отрезали деревню, где случилась трагедия, от внешнего мира. Там нет теперь ни связи, ни электричества, ни возможностей пополнить запасы медикаментов и продовольствия.

Ко всему вдобавок, дожди продолжаются, и потоки жидкой грязи с гор делают общую могилу, в которую превратилась деревня, всё глубже, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Китай

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