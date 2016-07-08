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Массовый расстрел полицейских в Далласе: число жертв растет

08 июля 2016 07:43
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Новости США. В Соединенных Штатах драматически обострился межрасовый конфликт. Минувшей ночью он вылился в расстрел полицейских в городе Далласе. Здесь неизвестные прицельным снайперским огнем убили четверых. Ранены 11 человек.

Уже задержано трое подозреваемых. Стало также известно, что в городе могут быть заложены многочисленные бомбовые заряды.

Нападение в Далласе случилось в разгар массовых протестов, которые прокатились по Штатам после инцидентов в Миннесоте и Луизиане. Там полицейские без серьезного повода убили двоих афроамериканцев, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Перестрелка

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