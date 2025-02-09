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Правительство Китая выделило около 7 млн долларов на ликвидацию последствий стихии в Сычуане

09 февраля 2025 07:44
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Китайское правительство выделило около 7 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий оползня на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Китая выделило около 7 млн долларов на ликвидацию последствий стихии в Сычуане-2

Деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры и общественных объектов. Напомним, свыше 30 человек пропали без вести в результате схода оползня, а 10 домов оказались погребены. Из-за продолжающихся дождей оползень превратился в селевые потоки, которые, по предварительной оценке, привели к скоплению крошек протяженностью более километра и общим объемом более 100 тысяч кубометров.

# происшествия # Китай

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