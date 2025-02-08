В Украине обсуждают возможность транзита азербайджанского газа в Европу

Киев начал работу по реализации поставок газа из Азербайджана в Европу, пишет РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.

По заявлению представителя украинского МИД Георгия Тихого, ведется разговор касательно азербайджанского газа и посредничества Украины в его транспортировке. Для данных целей, как ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский, может быть использована украинская ГТС.