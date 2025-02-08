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В Украине обсуждают возможность транзита азербайджанского газа в Европу

08 февраля 2025 12:08
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Киев начал работу по реализации поставок газа из Азербайджана в Европу, пишет РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.

В Украине обсуждают возможность транзита азербайджанского газа в Европу-1

По заявлению представителя украинского МИД Георгия Тихого, ведется разговор касательно азербайджанского газа и посредничества Украины в его транспортировке. Для данных целей, как ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский, может быть использована украинская ГТС.

# Международная политика # Владими Зеленский

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