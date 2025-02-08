Тем временем натовский новичок – Швеция – расширяет зону влияния. Шведский мотопехотный батальон присоединился к многонациональной бригаде НАТО в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие там попытались сделать не рядовым. Все завершилось военным парадом.

Данная миссия Швеции за пределами Королевства с момента вступления в Альянс – первая. Ведущей страной многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии, является Канада. В настоящее время в ее состав входят солдаты из 13 государств. Цели свои они не скрывают – демонстрировать единство союзников и служить укреплению региональной безопасности. Хотя, что именно скрывается за такой формулировкой, понятно. Сегодня это может означать только одно: развертывание боевой машины непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России.