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Шведский мотопехотный батальон присоединился к бригаде НАТО в Латвии

08 февраля 2025 16:43
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Тем временем натовский новичок – Швеция – расширяет зону влияния. Шведский мотопехотный батальон присоединился к многонациональной бригаде НАТО в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие там попытались сделать не рядовым. Все завершилось военным парадом.

Шведский мотопехотный батальон присоединился к бригаде НАТО в Латвии-2

Данная миссия Швеции за пределами Королевства с момента вступления в Альянс – первая. Ведущей страной многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии, является Канада.

В настоящее время в ее состав входят солдаты из 13 государств. Цели свои они не скрывают – демонстрировать единство союзников и служить укреплению региональной безопасности. Хотя, что именно скрывается за такой формулировкой, понятно. Сегодня это может означать только одно: развертывание боевой машины непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России.

Шведский мотопехотный батальон присоединился к бригаде НАТО в Латвии-4

Впрочем, не все так однозначно. Влиятельное издание Der Spiegel со ссылкой на специальный доклад Европейской счетной палаты сообщило, что страны ЕС не смогут при необходимости быстро перебрасывать войска и тяжелую технику, несмотря на миллиардные инвестиции в оборону. Бюджет на военную мобильность опустел еще к концу 2023 года, дефицит финансирования будет сохраняться вплоть до 2027 года.

# НАТО

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