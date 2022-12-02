Правительство Франции подготовило план на случай отключения электричества

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Новости Франции. Французы стремительно нищают. Сотни тысяч людей вынуждены недоедать или влезать в долги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна проблема – дорогая электроэнергия. При этом правительство Франции даже подготовило план на случай ее отключения. Среди мер – закрытие учебных заведений и школьных столовых в утренние часы и прекращение железнодорожного сообщения на определенное время.