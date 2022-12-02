Новости Франции. Французы стремительно нищают. Сотни тысяч людей вынуждены недоедать или влезать в долги. Об этом говорится в годовом отчете одной из крупнейших благотворительных ассоциаций страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое беспокойство вызывает давление постоянно растущей инфляции на домохозяйства. Более половины из обратившихся за помощью в фонд не имеют средств, чтобы полноценно питаться. Согласно отчету, аренда жилья, счета за коммунальные услуги и страхование отнимают почти 60 % дохода семей. Если принять во внимание другие траты, такие как погашение долгов или транспортные расходы, то у 48 % домохозяйств во второй по величине экономике Евросоюза остается менее 5 евро в день на человека.