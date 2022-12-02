Столица Индии задыхается от сильнейшего смога

Новости Индии. Столица Индии вновь задыхается от сильнейшего смога. Индекс качества воздуха повышен до «очень плохого». Видимость снизилась настолько, что водители вынуждены включать дальний свет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Нью-Дели попросили жителей меньше находиться на улице и носить маски. Впрочем, горожане и так прекрасно знают, что делать, потому что к смогу им не привыкать. Дели является самой загрязненной столицей в мире: 20 миллионов человек в большинстве зимних дней серьезно страдают от автомобильных выхлопов и от дыма при сжигании травы в соседних штатах. Примечательно, что густой смог окутал город в день, когда страна отмечает национальный день борьбы с загрязнением окружающей среды.