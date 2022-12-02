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Евродепутат: НАТО сеет террор, смерть и беззаконие, вмешиваясь в дела других стран

02 декабря 2022 19:06
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НАТО сеет террор, смерть и беззаконие, вмешиваясь в дела других стран под предлогом демократии. Об этом заявила евродепутат от Ирландии во время заседания Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евродепутат: НАТО сеет террор, смерть и беззаконие, вмешиваясь в дела других стран-1

Кроме того, США заинтересованы в экономическом ослаблении стран Евросоюза, которые вынуждены платить высокую цену за конфликт в Украине. По ее словам, США ожидают, что в таких странах, как Германия, обанкротятся целые отрасли.  

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# НАТО # Клэр Дейли # Фотофакт

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