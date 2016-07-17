«Позор тем, кто совершил подобное с нашей прекрасной страной»: Турция приходит в себя после ночного мятежа

Новости Беларуси. После событий во Франции, на следующий день в Турции при попытке госпереворота погибли 265 человек. Число раненых оценивается в 1,5 тысячи. Вдвое больше арестовано предполагаемых мятежников. Свои посты потеряли 2 745 судей разных уровней.

Основная версия причин путча — заговор нелояльных Президенту Эрдогану генералов.

Однако сегодня в информационном поле гуляет несколько теорий неудавшегося переворота: от зарубежных кукловодов до инсценировки мятежа. В общем, пока непонятно, что же это было на самом деле. Ну, кроме одного, что это очередная трагедия.

Слова поддержки и солидарности с легитимной властью Президенту Эрдогану направил глава белорусского государства.

В часы, когда в Стамбуле военные захватили здание парламента и первого канала телевидения, корреспондент программы «Неделя» на СТВ Валентина Железная находилась в Турции.

Хроника событий

В начале 12-го ночи появляются первые сообщения о попытке военного переворота. Крупнейшие центры Турции начинает лихорадить. В эту ночь не спит вся страна.

Армия, которая в Турции не подчиняется властям, выводит танки на улицы Стамбула и Анкары. Военные целенаправленно берут под контроль стратегические объекты. Колонны бронетехники подтягиваются к аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Позже становится известно о блокировании пролива Босфор.

Перестают работать социальные сети, военные захватывают здание нескольких государственных телеканалов. Спустя некоторое время телевидение возобновляет вещание. Испуганный диктор читает в эфире написанный военными текст.

На улицах Стамбула и Анкары звучат автоматные очереди. В полночь военные объявляют комендантский час.

Тем не менее, несмотря на позднее время, граждане Турции покидают свои дома. Они выходят на улицы с протестами, блокируя передвижение военной техники.

Уже к часу ночи становится известно о нескольких крупных взрывах в Стамбуле и Анкаре. Обстреляны Генштаб и Президентский дворец. Правительственный квартал атакуют с воздуха. На здание парламента сброшена бомба.

В 3 часа ночи воздушное пространство Турции полностью закрыто. Самолеты разворачиваются в воздухе.

Тем не менее, примерно в это же время в Стамбуле совершает посадку самолет Эрдогана. Президент Турции делает заявление, уверяя, что будет со страной до конца.

Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Это только малая часть турецкой армии. В стране есть правящая партия, которой власть вручил народ на всеобщих выборах. Есть также Президент, избранный всенародным голосованием. Аллах желает, чтобы мы исполнили свой долг до конца. И силой нас из страны не изгнать никогда.

Немало белорусских граждан сейчас отдыхают на курортах Турции. Какое-то время люди были в волнении. Хотя и сейчас эта тема довольно активно обсуждается среди белорусских туристов.

Александра Шкарулина, турист (Беларусь):

Мы уже прождали часов 15-ть. В 8 утра должны были вылететь. Очень надеемся, что сегодня в 10 вечера мы все-таки доберемся до дома, в смысле вылетим.

Ирина Ралько, турист (Беларусь):

Еще атмосфера немножко так накалилась, потому что все автомобили едут с гудками, машины едут на аварийке, люди кричат. То есть немножко волнение почувствовалось.

Стоит сказать, что этим утром люди в городах вышли на работу, хотя еще вчера они готовились к войне. Многие запасались продуктами и предметами первой необходимости. К слову, сегодня многие магазины закрыты.

Валентина Железная, СТВ:

Отголоски этой кровавой ночи будут звучать еще не один месяц. И в первую очередь потому, что ухудшилась экономическая ситуация страны: резко подешевела национальная валюта, на 3,5%. Финансовые аналитики отмечают, что такого падения турецкой лиры не было уже 10 лет.

По последним данным количество погибших при попытке переворота уже превысило 260 человек.

Более половины – это мирные граждане и сторонники правительства.

Около 1,5 тысяч до сих пор остаются в больницах.

Жительи Стамбула:

Это был ужас! Он длился всю ночь: стрельба, танки на улицах, кровь лилась рекой! Позор тем, кто совершил подобное с нашей прекрасной страной! Их проклянет Аллах, от них отвернуться правоверные! Пусть будут они прокляты!

Мой племянник погиб вчера вечером. Умер ни за что! Теперь вот на похороны еду, пытаюсь перебраться на европейский берег Босфора. Позор тем, кто все это затеял! Что еще сказать?!

Валентина Железная, СТВ:

Продолжаются аресты мятежников. Задержаны уже 2 тысячи 800 человек. И Конституционный совет страны всерьез намерен просить для этих людей высшей меры наказания.

Ситуация в стране нормализуется. Еще вчера было открыто воздушное пространство Турции. Аэропорты отправляют и принимают внутренние и международные рейсы. Однако

некоторые страны приняли решение пока не летать в Турцию, как, например, Россия и Ирак.

Меры безопасности во всех воздушных гаванях усилены. Пассажиров тщательно досматривают. Причем контроль организован в нескольких пунктах: на входе и при прохождении границы.

Валентина Железная, СТВ:

Буквально на 1,5 суток Турция превратилась в настоящую клетку для сотен тысяч людей со всего мира. Сейчас аэропорты страны постепенно приходят в свой привычный, нормальный режим работы. Однако немало накладок. Некоторые рейсы задерживают на 2-3 часа. Буквально через час должен улететь уже второй самолет с белорусскими туристами из Антальи в Минск. Что ж, пожелаем нам удачно посадки!