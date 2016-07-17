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Специальный корреспондент СТВ о ситуации в аэропортах Турции

17 июля 2016 14:02
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Новости Беларуси. Авиасообщение с Турцией полностью восстановлено. 17 июля в Национальный аэропорт Беларуси турецкие рейсы прибывают и отправляются обратно точно по расписанию.

Напоминаем: 16 июля многие мировые авиакомпании начали переносить или отменять полеты в Турцию на фоне попытки государственного переворота в этой стране. В частности, три рейса из Минска в Анталию вылетели с задержкой. Одним из рейсов 17 июля из Турции вернулась наша коллега Валентина Железная. Она поделилась своими впечатлениями об обстановке на месте событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Железная, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
По сравнению с тем, что было раньше, пляжи были фактически пустыми. В банкоматах уже на следующий день невозможно было снять деньги, в магазинах опустели полки. Усилена охрана, улицы постоянно патрулирует полиция. Атмосфера была достаточно тревожная.
В самом аэропорту усилены меры безопасности. Много, на самом деле очень много туристов не улетели ещё с прошлых суток, потому что залы ожидания переполнены. Многие просто сидят на полу. Рейсы авиасообщения возобновляются, но всё-таки идут с опозданием.

# Валентина Железная # военный переворот в Турции

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