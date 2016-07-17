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В Ереване удалось освободить 2 заложников: ещё 8 остаются в плену

17 июля 2016 14:22
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Новости Армении. Новые подробности поступают из Еревана, где 17 июля утром вооруженные люди захватили здание полиции. Армянские СМИ обнародовали личность погибшего при нападении. Это заместитель начальника полка патрульно-постовой службы.

В ходе столкновений еще двое полицейских получили ранения, один был экстренно прооперирован.

Также сообщается о том, что силовикам удалось освободить двух заложников.

Всего преступники удерживают 8 правоохранителей.

Налётчики требуют отставки властей и освобождения из-под ареста оппозиционного лидера Жирайра Сефиляна. Он был задержан 20 июня по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. В ходе следствия выяснилось, что он вместе с сообщниками планировал захватить здания, средства связи и телекоммуникации, в том числе телебашню Еревана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Заложники в Ереване

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