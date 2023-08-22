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Пожары в Греции. Власти призвали жителей нескольких населённых пунктов срочно покинуть дома

22 августа 2023 08:29
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Новости Греции. Один человек погиб при масштабных лесных пожарах, которыми охвачена Греция. За последние сутки там возникли 64 очага возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары в Греции. Власти призвали жителей нескольких населённых пунктов срочно покинуть дома-1

Власти предупредили, что в большинстве регионов существует высокий риск быстрого распространения огня и призвали жителей нескольких населенных пунктов срочно покинуть свои дома. Эти пожары названы самыми опустошающими за последние 13 лет. Пламя, с которым спасатели не могут справиться с конца июля, уже уничтожило более полумиллиона гектаров земли.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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