Пожары в Греции. Власти призвали жителей нескольких населённых пунктов срочно покинуть дома

Новости Греции. Один человек погиб при масштабных лесных пожарах, которыми охвачена Греция. За последние сутки там возникли 64 очага возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти предупредили, что в большинстве регионов существует высокий риск быстрого распространения огня и призвали жителей нескольких населенных пунктов срочно покинуть свои дома. Эти пожары названы самыми опустошающими за последние 13 лет. Пламя, с которым спасатели не могут справиться с конца июля, уже уничтожило более полумиллиона гектаров земли.