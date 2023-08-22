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Forbes: Киев запросил у США высокоточные крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма

22 августа 2023 08:02
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Украине хочет получить крылатые ракеты JASSM из США, которые якобы помогут Киеву захватить Крым, сообщает Forbes, передает РИА Новости.

Боевые истребители F-16 совместимы с JASSM и могут вдвое усилить ВВС Украины. Также в сообщении аналитика RAND Corporation говорится, что F-16, оборудованные JASSM, способны сыграть ключевую роль в отвоевании Крыма «без боя». Впрочем, до поступления F-16 на вооружение Украины еще очень далеко, остается спорным вопрос о том, как сильно они смогут повлиять на результат конфликта.

Ранее США дали согласие на передачу Киеву F-16 из Дании и Нидерландов после окончания обучения пилотов. Дания направит 19 истребителей, а Нидерланды – 42.

# Оружие и боеприпасы

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