Новости России. Российские ПВО отбили очередную атаку украинских беспилотников. Как заявили в Минобороны, два дрона военные сбили в воздушном пространстве над Брянской областью, еще столько же в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам губернатора Московской области, один из них упал в Одинцовском районе, второй – в Красногорске. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, которые собирают обломки беспилотников для их дальнейшей экспертизы. Из-за инцидента была приостановлена работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.