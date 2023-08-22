Прямой эфир

Российские ПВО отбили очередную атаку украинских беспилотников

22 августа 2023 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российские ПВО отбили очередную атаку украинских беспилотников. Как заявили в Минобороны, два дрона военные сбили в воздушном пространстве над Брянской областью, еще столько же в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские ПВО отбили очередную атаку украинских беспилотников-1

По словам губернатора Московской области, один из них упал в Одинцовском районе, второй – в Красногорске. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, которые собирают обломки беспилотников для их дальнейшей экспертизы. Из-за инцидента была приостановлена работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.

# ЧП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Forbes: Киев запросил у США высокоточные крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма
22 августа 2023 08:02

Forbes: Киев запросил у США высокоточные крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма

Госдеп США призывает американцев немедленно покинуть Беларусь
22 августа 2023 07:55

Госдеп США призывает американцев немедленно покинуть Беларусь

Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд
22 августа 2023 07:41

Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд