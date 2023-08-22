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Солдаты Южной Кореи и США отработают сценарий полномасштабной войны

22 августа 2023 08:28
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Южная Корея и США начали крупные совместные учения. Как сообщили в Сеуле, солдаты двух стран будут отрабатывать сценарий полномасштабной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солдаты Южной Кореи и США отработают сценарий полномасштабной войны-1

Пройдут как полевые, так и командно-штабные тренировки на основе компьютерных симуляций, а также учения по гражданской обороне. Кроме того, в маневрах участвуют представители государств – членов командования ООН, в частности Австралии, Великобритании, Канады, Таиланда, Филиппин и Франции.

# Военные учения # Фотофакт

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