Солдаты Южной Кореи и США отработают сценарий полномасштабной войны

Южная Корея и США начали крупные совместные учения. Как сообщили в Сеуле, солдаты двух стран будут отрабатывать сценарий полномасштабной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройдут как полевые, так и командно-штабные тренировки на основе компьютерных симуляций, а также учения по гражданской обороне. Кроме того, в маневрах участвуют представители государств – членов командования ООН, в частности Австралии, Великобритании, Канады, Таиланда, Филиппин и Франции.