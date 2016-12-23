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Пожар в небоскребе на Манхэттене унес жизни более 20 человек

23 декабря 2016 07:24
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Новости США. Пожар на Манхэттене унес жизни более 20 человек. Пламя вспыхнуло на третьем этаже небоскреба и распространилось еще на этаж. Свыше 10 жителей дома получили серьезные ожоги.

Многих госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения. Среди них маленькая девочка, у которой произошла остановка сердца. Ребенка удалось реанимировать, и сейчас состояние малышки врачи оценивают как стабильное.

Справиться с пожаром удалось лишь спустя несколько часов. Спасатели продолжают проверять здание на наличие пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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