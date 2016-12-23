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Участок первой в мире автодороги с покрытием из солнечных батарей открылся во Франции

23 декабря 2016 07:09
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Новости Франции. Во Франции открыли участок первой в мире автодороги с покрытием из солнечных батарей. Проект получил от государства финансовую поддержку в размере 5 миллионов евро. Предполагается, что данная технология позволит получать и накапливать электричество, достаточное для освещения города с населением в несколько тысяч жителей.

К тому же, как сказала министр экологии, устойчивого развития и энергетики страны Сеголен Руаяль, с помощью такого покрытия можно сэкономить земли, пригодные для ведения сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автомобили

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