Участок первой в мире автодороги с покрытием из солнечных батарей открылся во Франции

Новости Франции. Во Франции открыли участок первой в мире автодороги с покрытием из солнечных батарей. Проект получил от государства финансовую поддержку в размере 5 миллионов евро. Предполагается, что данная технология позволит получать и накапливать электричество, достаточное для освещения города с населением в несколько тысяч жителей.

К тому же, как сказала министр экологии, устойчивого развития и энергетики страны Сеголен Руаяль, с помощью такого покрытия можно сэкономить земли, пригодные для ведения сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.