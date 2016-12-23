Прямой эфир

Полиция Германии задержала несколько человек по подозрению в планировании теракта

23 декабря 2016 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Полиция Германии задержала несколько человек по подозрению в планировании теракта. Правоохранители заявили, что двое братьев планировали нападение на торговый центр в городе Оберхаузен. Подробности пока неизвестны.

Задержание произошло на фоне продолжающихся поисков виновника недавней атаки на рождественский рынок в Берлине. Семья предполагаемого преступника обратилась к нему с призывом сдаться властям. Злоумышленник объявлен в розыск по всей Европе. За информацию о его местонахождении назначена денежная награда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
Участок первой в мире автодороги с покрытием из солнечных батарей открылся во Франции
23 декабря 2016 07:09

Участок первой в мире автодороги с покрытием из солнечных батарей открылся во Франции

СМИ Англии: в одном только Берлине на контроле 550 опасных экстремистов
23 декабря 2016 05:49

СМИ Англии: в одном только Берлине на контроле 550 опасных экстремистов

Поиски совершившего теракт в Берлине продолжаются: за информацию о его местонахождении заплатят 100 тысяч евро
22 декабря 2016 16:47

Поиски совершившего теракт в Берлине продолжаются: за информацию о его местонахождении заплатят 100 тысяч евро