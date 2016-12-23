Новости Германии. Полиция Германии задержала несколько человек по подозрению в планировании теракта. Правоохранители заявили, что двое братьев планировали нападение на торговый центр в городе Оберхаузен. Подробности пока неизвестны.

Задержание произошло на фоне продолжающихся поисков виновника недавней атаки на рождественский рынок в Берлине. Семья предполагаемого преступника обратилась к нему с призывом сдаться властям. Злоумышленник объявлен в розыск по всей Европе. За информацию о его местонахождении назначена денежная награда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.