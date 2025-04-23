Избрание Бербок председателем ГА ООН противоречило бы интересам стран – Логвинов

По словам руководителя департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, если Анналена Бербок займет пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, то это будет противоречить интересам государств-членов организации. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает Логвинов, являясь главой МИД Германии Бербок не показала наличие профессионализма, за ней замечались непродуманные и тенденциозные высказывания, а также зацикленность на собственной карьере, что не соответствовало интересам общественности.

А большей степени проявления некомпетентности и ангажированности Бербок стали очевидны в рамках украинского кризиса, подчеркнул дипломат.