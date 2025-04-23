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Избрание Бербок председателем ГА ООН противоречило бы интересам стран – Логвинов

23 апреля 2025 13:34
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По словам руководителя департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, если Анналена Бербок займет пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, то это будет противоречить интересам государств-членов организации. Об этом пишет РИА Новости.

Избрание Бербок председателем ГА ООН противоречило бы интересам стран – Логвинов-1

Фото: Pinterest

Как отмечает Логвинов, являясь главой МИД Германии Бербок не показала наличие профессионализма, за ней замечались непродуманные и тенденциозные высказывания, а также зацикленность на собственной карьере, что не соответствовало интересам общественности.

А большей степени проявления некомпетентности и ангажированности Бербок стали очевидны в рамках украинского кризиса, подчеркнул дипломат.

# Международная политика # Анналена Бербок

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