Пожар в Белгороде локализован. Как комментирует ситуацию украинская сторона?

Несмотря на продвигающийся переговорный процесс, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 апреля два вертолета украинских войск обстреляли нефтебазу «Роснефти» в Белгороде. Об этом заявил губернатор области.

В результате авиаудара загорелись восемь резервуаров с топливом и бензином на 2 000 кубометров. Из близлежащих районов эвакуировали более 2 000 местных жителей. На данный момент пожар локализован. Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать свою причастность к произошедшему.

Неспокойно и в Донбассе. За последние сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР около 70 снарядов. В том числе из «Градов». Еще более 170 снарядов и мин было выпущено по территории ДНР. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Александровка и несколько поселков. Подразделения ДНР продолжают наступление. Освобождено 136 населенных пунктов. Украинские военные уже не контролируют Мариуполь, но у них есть возможность перемещаться. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Всего в городе осталось три основных очага сопротивления: центр Мариуполя, завод «Азовсталь» и порт.

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