Новости Канады. Пожар уничтожил 95 тысяч гектаров леса в канадской провинции Альберта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До сих пор регион окутан дымом, борьба с пламенем продолжается третий день.

Пожар тушат 2,5 тысячи спасателей, но ветреная погода мешает экстренным службам. Из-за угрозы распространения огня свои дома уже покинули более 30 тысяч человек. Сегодня эвакуация может продолжиться в других районах. Напомним, причиной масштабных лесных пожаров стала погода: не первую неделю в провинции стоит 30-градусная жара.