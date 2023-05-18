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Панды в тренде. В Японии набирают популярность товары с милыми медвежатами

18 мая 2023 07:45
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Панды в тренде. Товары с изображением этого животного (символа Китая) приобрели необычайную популярность. Все это отражает любовь местных жителей к черно-белым медведям. В Окаяма есть тематический парк, где гигантские панды настолько популярны, что сувениры с их изображением просто сметают с прилавков.  

Панды в тренде. В Японии набирают популярность товары с милыми медвежатами-1

Аска Кимура, сотрудник зоопарка Сирахама:  
Здесь продается около 500 оригинальных продуктов на тему панд. В среднем мы выпускаем 3-4 новых продукта в месяц. Сувениры, выпущенные ограниченным тиражом во время фестиваля или дней рождения панд также отлично продаются.  

Панды в тренде. В Японии набирают популярность товары с милыми медвежатами-4

В дополнение к сувенирам 14 ресторанов в зоопарке предлагают блюда на тему панды, также там немало развлекательных объектов. Изображение любимого животного также украшает кемпинги. Номера в них во время праздников расписаны задолго до торжеств, которые опять-таки посвящены пандам. Но настоящими идолами для поклонения являются живые представители звезд китайской фауны на японских землях. Уже долгие годы гигантские панды играют важную роль в укреплении китайско-японской дружбы.  

Шесть львят родились в зоопарке в Пакистане  

Шесть жизнерадостных львят, рожденных от двух разных мам, стали настоящей достопримечательностью сафари-парка. Возраст малышей от 2 до 3,5 месяцев. Появление на свет львят увеличило число их собратьев, содержащихся здесь, до 40. это требует расширения вольеров, где цари зверей могут разгуливать в условиях, приближенных к естественной среде их обитания.  

Панды в тренде. В Японии набирают популярность товары с милыми медвежатами-7

Мохмад Асиф, ветврач:  
Люди очень хотят увидеть львят. Дети особенно рады видеть детенышей. Приезжают целыми семьями, они продолжают приходить снова и снова.  

Панды в тренде. В Японии набирают популярность товары с милыми медвежатами-10

Помимо львят в этом зоопарке содержатся тигры и десятки разнообразных видов птиц. К самым популярным вольерам проложены сафари-маршруты, некоторые из них по водной глади. Сафари-парк находится на берегу самого большого озера в Лахоре.  

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