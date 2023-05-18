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Акция в Лондоне – активисты напомнили о голоде в Африке в преддверии саммита G7

18 мая 2023 07:25
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Британские активисты решили напомнить о масштабном голоде в Африке в преддверии саммита «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гигантские головы мировых лидеров привлекли внимание общественности. Но отреагируют ли сами политики на такую карикатуру, пока неизвестно.  

Акция в Лондоне – активисты напомнили о голоде в Африке в преддверии саммита G7-1

Чтобы вопрос не остался в стороне и не затерялся среди других, как правило, политических, в ходе трехдневных встреч в Японии демонстранты решили привлечь людей к обсуждению проблемы уже сейчас. 40 миллионов человек в Эфиопии, Кении, Сомали и Судане сталкиваются с голодом из-за изменения климата и конфликтов. Усугубила ситуацию в Восточной Африке сильнейшая за 40 лет засуха.  

# Акции протеста # Фотофакт

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