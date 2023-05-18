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Рекордная инфляция в Аргентине уничтожает бизнес

18 мая 2023 07:22
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Новости Аргентины. Инфляция уничтожает аргентинский бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рынок услуг там обвалился, предприниматели работают в убыток. Затраты на производство не покрываются, о прибыли пришлось и вовсе забыть.  

Рекордная инфляция в Аргентине уничтожает бизнес-1

В результате все больше людей уходят из бизнеса, поскольку за счет него прокормить семью сегодня невозможно. Напомним, инфляция в Аргентине приблизилась к 110 %. Зарплаты местных жителей обесценились, а каждый четвертый оказался за чертой бедности. И без того плачевное экономическое положение усугубляют природные катаклизмы: с последствиями исторической по масштабам засухи бороться приходится до сих пор.  

# Экономический кризис

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