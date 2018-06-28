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Пожар на одном из самых больших в мире нефтеперерабатывающих заводов: что известно

28 июня 2018 08:15
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Новости Ирана. В Иране горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на одном из самых больших в мире нефтеперерабатывающих заводов: что известно-1

Предприятие расположено в городе Абадан на юго-западе страны. В результате возгорания пострадали шесть рабочих. Двое из них получили сильнейшие ожоги и были доставлены в больницу.

Пожар на одном из самых больших в мире нефтеперерабатывающих заводов: что известно-4

Справиться с пламенем пожарным пока не удаётся. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# Пожар # Фотофакт

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