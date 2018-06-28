Пожар на одном из самых больших в мире нефтеперерабатывающих заводов: что известно

Новости Ирана. В Иране горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. В Иране горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие расположено в городе Абадан на юго-западе страны. В результате возгорания пострадали шесть рабочих. Двое из них получили сильнейшие ожоги и были доставлены в больницу.
Справиться с пламенем пожарным пока не удаётся. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.